Гусиноозёрск, Бурятия, , 09:36 — REGNUM Спасатели в Бурятии обнаружили тело пожилой женщины в запертой квартире. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС, в спасательную службу 28 июня обратилась родственница покойной.

Вскрытый замок Https://32.мвд.рф/

По её словам, женщина уже несколько дней не выходила на отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь. На место выехали сотрудники ведомства с правоохранителями и с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь.

«Проникнув в дом, спасателями и сотрудниками полиции была обнаружена женщина без признаков жизни. Предположительно она умерла несколько дней назад», — отметили в агентстве.

В связи с этим спасатели призвали жителей быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям и знакомым.