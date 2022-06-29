Донецк, 29 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики получили ранения три человека, сообщили 29 июня в штабе территориальной обороны ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В штабе рассказали, что в период с 08:00 28 июня до 08:00 29 июня, в результате обстрелов украинских войск на территории Донецкой Народной Республики получили ранения три мирных жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке в результате обстрела получила контузию женщина 1978 года рождения.