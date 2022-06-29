Бухарест, 29 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Сотни представителей Департамента пожарной охраны Румынии приняли участие в масштабных учениях по преодолению возможных последствий терактов и ракетных ударов в метрополитене Бухареста. Об этом 29 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

(сс) usadifranci Метро

Согласно плану учений, в результате нападения условных террористов произошла авария на крупнейшем перегоне метро между станциями «Площадь победы» и «Румыния».

Задача огнеборцев заключалась в эвакуации 300 пассажиров бухарестской подземки.

«Мы справились с этим заданием, — заявил глава Департамента Даниэль Василэ. — Надеемся, подобные учения будут проводиться регулярно».