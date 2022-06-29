Минск, 29 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Научно-образовательный центр «Инженерия будущего» и национальная академия наук Белоруссии намерен создать российско-белорусский центр трансфера технологий. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области.

Площадь Победы в Минске

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции и русофобская политика Запада — все новости»

Сообщается, что в Минске прошли переговоры наблюдательного совета НОЦ «Инженерия будущего», который возглавляет глава Самарской области Дмитрий Азаров, и национальной академии наук Белоруссии. На встрече были рассмотрены перспективы расширения взаимодействия, подписана дорожная карта научно-технического сотрудничества до 2025 года.

«Ранее нами был подписан меморандум, который определил основные грани совместной работы. Сегодняшняя встреча имеет огромное значение для всех нас, она задаст вектор практическому сотрудничеству на многие годы вперед», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Отмечается, что специалисты уже ведут совместные разработки по направлениям:

— создание единого аграрного карбонового рынка;

— беспилотные авиационные комплексы;

— металлургия;

— транспортные системы.

Отмечается, что одним из важных проектов является создание российско-белорусского центра трансфера технологий, в том числе для работы по импортозамещению.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области встретился с премьер-министром Белоруссии.