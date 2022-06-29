Курск, 29 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Вечером 28 июня российские силы противовоздушной обороны сбили возле Курска украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Ту-141, который был собран еще во времена СССР. Об этом 29 июня сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«Доброе утро! Публикую фотографии сбитого нами вчера вечером беспилотника. В наше воздушное пространство зашёл украинский «Стриж» Ту-141, произведённый ещё в советское время», — написал он в своём сообщении.

Также Старовойт уточнил, что в данный момент на месте падения украинского беспилотника работают сотрудники Следственного комитета РФ по региону.

Отметим, «жёлтый» (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области введён с 11 апреля, с начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины региона неоднократно подвергался обстрелам с украинской стороны.