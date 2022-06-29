Санкт-Петербург, 29 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) стартовал в Северной столице уже в десятый раз. Организаторы мероприятия в этом году подготовили программу с опорой на мировые тренды и проблемы.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Юридического форума в Петербурге

Среди наиболее часто затрагиваемых тем на форуме стали кибербезопасность и киберпреступность. Тема актуальна, так как в последнее время увеличивается число преступлений в Интернете.

Некоторые темы дискуссий перекликаются с экономикой. Специалисты обсудят правовые стороны ведения бизнеса, поскольку на современном этапе развитие бизнеса и всё, что с ним связано, является ключевой темой для России в условиях санкций.

Часть сессий целиком посвящена теме санкций. Стоит отметить отдельное мероприятие партии «Единая Россия». Депутаты обсудят гармонизацию законодательства Луганской и Донецкой народных республик, как один из путей восстановления мирной жизни.

Ключевым будет пленарное заседание «Право в многополярном мире» с участием таких спикеров, как заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр юстиции Республики Сербия Майа Попович, президент Ассоциации юристов Индии Кумар Прашант и вице-президент Российской ассоциации международного права, заместитель председателя комитета против пыток Бахтияр Тузмухамедов.

При этом на площадке «Экспофорума», где пройдёт ПМЮФ, развернут стенд Министерства юстиции РФ. Он в тоже время будет и площадкой для проведения сессий. Организаторы сообщают, что там подпишут международные документы.

Помимо официальных мероприятий участники форума смогут посетить АРТ-коктейль на новой сцене Мариинского театра. Гостям сначала предложат фуршет, а затем покажут хиты оперы и балета. Помимо этого культурная программа включает в себя и другие мероприятия.

Напомним, что форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 29 июня по 1 июля 2022 года. Как и экономический форум, юридический развернётся на площадке «Экспофорума».