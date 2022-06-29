Грозный, 29 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Засевшие на территории химкомбината «Азот» украинские националисты и военнослужащие ВСУ могли планировать диверсии с применением химических препаратов. Об этом говорят оставленные при бегстве военные противогазы. Такое предположение высказал 28 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.

Противогазы

«Здесь на каждом шагу можно увидеть оружие и боеприпасы, оставленные при бегстве. Также присутствуют военные противогазы. Судя по всему, противник планировал диверсию с использованием химикатов, которых, само собой, в избытке на данном предприятии», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Ранее глава Чечни сообщил, что с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей, которых удерживали там украинские боевики.