Торжок, Тверская область, 29 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Маленькая девочка утонула в карьерах в Тверской области 28 июня, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Тело ребёнка, утонувшего в карьерах в посёлке Тверецкий Торжокского района, было обнаружено 28 июня. По данному факту начата доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в водохранилище в городе Кувшиново Тверской области погибли трое детей 2014, 2015 и 2016 годов рождения. Следственные органы возбудили уголовное дело.