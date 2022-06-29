Октябрьский район, Ростовская область, 29 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Ростовской области двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП с мотоциклом, случившемся вечером 28 июня в Октябрьском сельском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

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Дорожная авария произошла на улице Советской в слободе Красюковской. Водитель Volvo, по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу ИЖ-П-5, которым незаконно управлял 16-летний подросток, и столкнулся с ним. В результате ДТП пострадали водитель и 14-летний пассажир мотоцикла. Оба доставлены в больницу.

Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства случившегося.