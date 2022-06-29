Гай, Оренбургская область, , 09:28 — REGNUM В городе Гае Оренбургской области завершено расследование дела об избиении на улице девятилетнего ребёнка, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

Уголовное дело

По данным ведомства, в апреле 2022 года во дворе дома по улице Войченко мужчина нанёс телесные повреждения девятилетнему мальчику. Незнакомец ударил школьника по лицу поясной сумкой. Эксперты квалифицировали легкий вред здоровью ребёнка.

В совершении преступления обвинили 45-летнего горожанина. Он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, игравшие во дворе дети поссорились. На улицу выбежал мужчина и стал наносить удары сумкой по мальчику. Они были такой силы, что находившийся в сумке мобильный телефон сломался.

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