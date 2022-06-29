Москва, 29 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Законопроект об освобождении от оплаты услуг нотариуса для ряда категорий граждан внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается освободить от уплаты госпошлины за услуги нотариуса ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий, а также многодетных семей.

Для ветеранов труда льготу по оплате всех видов нотариальных действий предлагается установить 50%.

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