Курган, , 09:26 — REGNUM В Кургане на замену 3,5 километра сетей по ул. Коли Мяготина объявлен тендер на сумму более 336 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба"Водного союза».

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Приём заявок открыт на электронной торговой площадке до 14 июля. Планируемый срок работ 2022–2023 год.

Как пояснил генеральный директор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников, финансирование будет производиться в рамках трёхстороннего договора займа, заключённого между Фондом реформирования ЖКХ, правительством Курганской области и «Водным Союзом».

«Со своей стороны, будем обеспечивать технадзор, поскольку нам потом эксплуатировать эти сети», — уточнил Овсянников.