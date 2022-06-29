Брянск, 29 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Ушла из жизни основатель и первый директор гимназии №1 Брянска Ольга Кравченко, сообщает 29 июня пресс-служба администрации города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

В мэрии выразили искренние соболезнования семье, родным и близким педагога.

«Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, генератор креативных идей, талантливый организатор и ответственный руководитель — таким останется в памяти воспитанников и коллег её светлый образ», — говорится в некрологе.

Ольга Кравченко была победителем всероссийского конкурса «Лидер в образовании-2000». Под её руководством гимназия становилась победителем Всероссийского конкурса «Школа века», получала дипломы «Школа высшей категории» и «Академическая школа». Педагог скончалась на 77-м году жизни.