Москва, 29 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В 2022 году участниками национального проекта «Производительность труда» могут стать 109 компаний. В ближайшие три года поддержка будет оказана 561 предприятию, сообщается на портале мэра столицы.

Arrko.ru На предприятии

В июне 2022 года к нацпроекту присоединился крупнейший московский изготовитель упаковки для пищевых продуктов. За шесть месяцев участия в проекте предприятие планирует на 15% нарастить производство по новому направлению — изготовлению одноразовой посуды из картона.

Нацпроект «Производительность труда» реализуется в Москве с 2021 года. Требованиям для участия в проекте соответствуют около 4 тысяч московских организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве участниками нацпроекта «Производительность труда» стали 10 столичных предприятий обрабатывающей промышленности.

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