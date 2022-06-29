Лондон, , 09:24 — REGNUM Компания Arm представила графический процессор Immortalis, который впервые получил поддержку технологии трассировки лучей. Об этом 28 июня сообщил портал Wccftech.

Процессор

В компании отметили, что в процессоре блок трассировки лучей занимает лишь 4% площади шейдерного ядра, при этом ему удаётся обеспечить 300%-й рост производительности по сравнению с программной трассировкой лучей. Кроме того, производительность и эффективность у Immortalis-G715 примерно на 15% выше, чем у предшественника. Arm также представила процессор Mali-G715, который представляет собой от же Immortalis, но без поддержки вышеупомянутой технологии.

Напомним, процессорами Arm в основном оборудуются смартфоны и другие мобильные устройства. Автор издания предположил, что производители представят продукты на базе Immortalis с поддержкой трассировки лучей к концу 2022 года или началу 2023-го.

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