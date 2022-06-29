Ростов-на-Дону, 29 июня, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Россию за сутки прибыли более 18,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины, вынужденно покинувших свои дома. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса, объявленной вечером 18 февраля, в Россию прибыли более 1,6 млн вынужденных переселенцев. Для людей подготовлены пункты временного размещения, организована отправка в другие регионы России.