Ульяновск, 29 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области расследуется уголовное дело по факту смерти местного жителя, который стал жертвой преступления в 2017 году. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Под уголовное преследование попал 56-летний житель Сенгилеевского района. Правоохранители считают, что ночью 11 февраля 2017 года, находясь в посёлке Силикатный в состоянии алкогольного опьянения, он избил 31-летнего пасынка. От полученных травм, по данным управления, мужчина скончался на месте происшествия.

«Убедившись, что потерпевший умер, обвиняемый вывез тело на санях недалеко от кладбища и закопал», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что причиной конфликта стали личные неприязненные отношения.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть»).

Фигурант уголовного дела задержан. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек. В совершении преступления подозревают ранее судимого местного жителя.

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