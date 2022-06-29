Владивосток, 29 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Дальневосточный музыкальный форум пройдёт во Владивостоке с 1 по 3 июля. Он станет важной частью праздничной программы ко Дню рождения столицы Приморья, который традиционно отмечается 2 июля. Также, по мнению организаторов, форум призван превратить Владивосток в настоящий центр культурного обмена и место притяжения талантливых и творческих людей со всего Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

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Программа музыкального форума масштабна и насыщенна. Он пройдёт в Дальневосточном федеральном университете и на различных локациях города, будут пленарные дискуссии, круглые столы, творческие встречи, лекции.

Среди хэдлайнеров музыкального форума группы: «Мумий Тролль и «Комсомольск», а также артисты Максим Свобода, Михаил Житов, Михаил Фон Гааль. Кроме того, запланированы встречи с группами: «Hehehe», Оkeanarium, Сrushing planes, «Чаруса» и IVA.

Генеральными партнерами форума выступают Президентский фонд культурных инициатив, Дальневосточный федеральный университет и администрация Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге в течение восьми дней пройдёт фестиваль молодёжной культуры «Территория взаимодействия».