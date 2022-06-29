Нью-Йорк, США, 29 июня 2022, 09:22 — REGNUM Ложью являются утверждения о том, что Россия якобы «ворует украинское зерно». Об этом 29 июня заявил на заседании Совета безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Логично вписывается в эту логику и ложь о воровстве украинского зерна, которую мы также услышали сегодня», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что состоявшееся 28 июня выступление украинского лидера Владимира Зеленского в дистанционном формате не было согласовано со всеми членами Совета Безопасности ООН, о нём было объявлено в последний момент и это является нарушением действующей практики работы Совбеза организации.