Нью-Йорк, США, 29 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Ложью являются утверждения о том, что Россия якобы «ворует украинское зерно». Об этом 29 июня заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

«Логично вписывается в эту логику и ложь о воровстве украинского зерна, которую мы также услышали сегодня», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что состоявшееся 28 июня выступление украинского лидера Владимира Зеленского в дистанционном формате не было согласовано со всеми членами Совета Безопасности ООН, о нём было объявлено в последний момент, и это является нарушением действующей практики работы Совбеза организации.