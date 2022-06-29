Благовещенск, 29 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Благовещенске инфраструктуру готовят к открытию моста через Зею. Идёт ремонт дорожно-транспортного узла, расположенного недалеко от мостового перехода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе правительства Амурской области.

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Завершено строительство опор моста, теперь их готовят к установке пролётных конструкций. Работы идут на нескольких участках одновременно.

«Уже в августе мост состыкуют. Параллельно специалисты готовят городскую инфраструктуру к запуску движения по новому мосту: ремонтируют дорожно-транспортный узел в районе начала моста со стороны Благовещенска. Действующий мост теперь находится в региональной собственности, это позволит привлечь средства на проведение необходимого комплексного ремонта и в дальнейшем у «Амурупрадора» есть необходимый ресурс на содержание такого объекта», — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

На новом мосту будет 26 опор, его протяжённость составит 9 км, в том числе 7 км — подъездные пути.

Как сообщало ИА REGNUM, сдать объект строители обещают в сентябре 2023 года, соединить части моста — в августе-2022. Отставания по срокам нет, заверяют строители.