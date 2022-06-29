Оренбургский район, Оренбургская область, 29 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд вынес приговор в отношении сотрудника полиции, который признан виновным в покровительстве проституткам, сообщили в пресс-службе Оренбургского районного суда.

Суд

В 2018 году участковый уполномоченный полиции проявил бездействие. Он не предотвратил административное правонарушение, зная о том, что на вверенной территории занимаются проституцией. Женщины предложили правоохранителю взятки за общее покровительство. Полицейский это предложение принял. Вознаграждение он получал как от проституток, так и от посредников.

Суд приговорил фигуранта уголовного дела за получение взяток к четырём годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Мужчине запретили занимать определённые должности государственной службы в правоохранительных органах в течение трёх лет. Полицейский оштрафован на 850 тыс. рублей.

Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.