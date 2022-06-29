Южно-Сахалинск, , 09:19 — REGNUM Следственное управление СК РФ по Сахалину проводит проверку по факту обнаружения на морском берегу тела неизвестного мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе ведомства.

Море Дарья Драй © ИА REGNUM

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Труп был найден недалеко от села Озерск. На теле мужчины одет спасательный жилет.

«Проводится проверка, устанавливаются личность мужчины, причина и обстоятельства его смерти», — уточнили в областном СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, на южном побережье Сахалина обнаружено тело японца. Предполагается, что он погиб при крушении судна KAZU 1 в конце апреля, написал ТАСС со ссылкой на канал NHK.