Джакарта, 29 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии сделало заявление о 149 трудящихся-мигрантах из Индонезии, которые погибли в миграционном центре в Сабахе (Малайзия), сообщает CNN Indonesia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Министерство иностранных дел заявило, что получило сообщение от коалиции трудящихся-мигрантов о рабочих-мигрантах, которые погибли или подверглись преследованиям в центрах содержания мигрантов в Сабахе.

«Министерство иностранных дел серьезно относится к докладу и немедленно связалось с соответствующими органами и сторонами в Малайзии», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Индонезийские представители в Малайзии изучат этот вопрос и запросят объяснения у местных властей.

«Представители Индонезии в Сабахе встретятся с директором иммиграционного департамента штата Сабах. Цель встречи — запросить информацию о погибших в миграционном центре», — отметили в МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел стран G20 на Бали.

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