Симферополь, 29 июня, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Регулярное автобусное и железнодорожное пассажирское сообщение открывается с 1 июля между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.

(сс) Юровский Александр Железнодорожный вокзал Джанкоя

«С 1 июля впервые за 8 лет открывается регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями», — уточнил глава Крыма.

Аксёнов опубликовал расписание движения автобусов и поездов. Так, автобусы будут курсировать в экспрессном режиме ежедневно. Рейсы из Симферополя в Херсон будут отправляться от автостанции «Курортная» в 06:30 и 14:30, в обратный путь — от автовокзала «Херсон» в 06:30 и 14:30. Автобусы из Симферополя в Мелитополь будут отправляться от автостанции «Курортная» в 08:00 и 14:00, обратные рейсы — от автовокзала «Мелитополь» в 08:05 и 14:05. Из Симферополя в Бердянск можно будет уехать от автостанции «Курортная» в 08:00 и 14:00, обратный автобус будет отправляться от автовокзала «Бердянск» в 06:00 и 12:00. Стоимость проезда составит 1,3 тысячи рублей в Херсон и в Мелитополь, 1,8 тысячи — в Бердянск.

Пассажирские поезда из Джанкоя в Херсон будут отправляться в 09:50, обратно — в 19:05; время отправления поезда из Джанкоя в Мелитополь — в 08:30, обратно — в 16:05. Железнодорожный билет от Джанкоя до Мелитополя составит 250 рублей, от Джанкоя до Херсона — 310 рублей. Как уточняется, приобрести билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях — за рубли и гривны.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск пассажирского сообщения между Крымом и освобождёнными территориями власти Крыма анонсировали в июне.