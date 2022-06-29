* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 29 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. После возвращения в Кабул ряда лидеров «Национального исламского движения Афганистана» (НИДА) в некоторых афганских политических кругах заговорили об окончании роли генерала Абдул Рашида Дустума как видного противника правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

ariananews. co Маршал Абдул-Рашид Дустум

После того, как три видных деятеля НИДА Низамиддин Кайсари, Рахматулла Туркестани и Вахаб Хаджи Дукухи вернулись в Афганистан, и их приветствовали члены правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), эксперты заявили о завершении роли генерала Дустума на афганской политической арене.

Ранее глава офиса НИДА в провинции Балх и член руководящего совета партии Саид Шамсуддин Садат вернулся в Кабул из Турции, где его приветствовала разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Указанные лица, укрывшиеся в Турции и Иране после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили контроль над Афганистаном, вернулись в Кабул по приглашению «Комиссии по контактам с афганскими деятелями», созданной радикальным движением.

Некоторые члены руководства НИДА считают, что возвращение высокопоставленных деятелей партии в Кабул и поддержка ими нынешнего правительства при том, что Дустум хранил молчание об этих событиях, указывают на конец и его лидерства в партии, и его роли в борьбе против радикалов.

За последние десять месяцев генерал Дустум дважды выступил с заявлениями против господства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и один раз участвовал во встрече оппозиции в Анкаре. Но на практике никакой реакции с его стороны не последовало.

Родственник Абдул Рашида Дустума рассказал в интервью The Persian Independent, что отсутствие у генерала конкретных планов вынудило лидеров НИДА пойти на компромисс с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Дустум не смог выстроить политическую линию партии в течение последних десяти месяцев, и теперь её командиры и члены присягают на верность талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил источник.

Согласно источнику, ожидается, что лидеры НИДА, вернувшиеся в Кабул по приглашению радикалов, в качестве представителей Национального исламского движения Афганистана примут участие во встрече, которая называется «Совещание улемов» или «Лойя джирга».

Согласно тому же сообщению, другой член руководящего совета партии «Национальное движение», пожелавший остаться неизвестным, сказал, что Дустум больше не верит в военную борьбу против радикального движения. В частном разговоре генерал сказал, что выполнил свой долг перед народом и Афганистаном за последние три десятилетия. По словам этого человека, сближение Анкары с правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лишение Дустума военной и финансовой поддержки поставило НИДА в число рядовых протурецких партий Афганистана.

Однако молчание генерала Дустума о возвращении ряда членов руководства НИДА в Афганистан вызвало у некоторых членов и сторонников партии на Севере множество сомнений относительно его отношения к нынешнему правительству страны.

Читайте также: В Фарьябе командиры узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опасаются арестов и засад