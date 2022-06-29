Нью-Йорк, США, 29 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Состоявшееся 28 июня выступление украинского лидера Владимира Зеленского в дистанционном формате не было согласовано со всеми членами Совета Безопасности ООН, о нём было объявлено в последний момент и это является нарушением действующей практики работы Совбеза организации. Об этом 29 июня заявил на заседании СБ ООН первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

«У нас вызывает серьезную озабоченность линия албанского председательства по вопросу об участии президента Зеленского в сегодняшнем заседании. По этому поводу не было проведено консультаций со всеми членами совета, делегации фактически были подставлены перед фактом в последний момент. Это нарушает сложившуюся практику и традиции работы Совета Безопасности», — сказал он.

Кроме того, Полянский подчеркнул, что, согласно установившимся нормам, все выступающие в Совбезе ООН должны находиться в зале заседания.

«Совет Безопасности ООН не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткомпании президента Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО», — отметил российский дипломат.

При этом он напомнил, что ранее Зеленский уже выступал в дистанционном формате в Совбезе ООН в виде исключения и, как заявляла тогда председательствующая в этом органе Британия, без создания прецедента.

«Не видим основания, чтобы плодить эти исключения», — заключил Полянский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал, что состоявшееся 28 июня в Совете безопасности ООН выступление украинского лидера Владимира Зеленского не смогло вызвать антироссийскую дискуссию.