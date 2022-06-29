Мадрид, 29 июня, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден предупредил на фоне падения его рейтинга на родине в шутку испанские власти, что он может остаться у них подольше, сообщает New York Post.

Цитата из к/ф «Господи́н 420». реж Радж Капур. 1955. Индия Бедный парень Раджа

С таким заявлением он выступил во время встречи с королем Испании Филиппом VI на полях проходящем в королевстве саммита НАТО.

«В маленьком городке в штате Делавэр в маленьком городок металлургов под названием Клеймонт бытует старое выражение: они говорят: «Мы как бедные родственники». Мы появляемся, когда нас приглашают, и остаемся дольше, чем должны». Так что будьте осторожны. Мы можем не вернуться», — пошутил Байден.

По данным RealClearPolitics, дома средний рейтинг одобрения Байдена составляет рекордно низкие 38,8%, при этом его работу не одобряют 56,9% американцев. Рейтинг одобрения бывшего президента Дональда Трампа составлял 43,3% в тот же период его президентства.

Несмотря на то, что он был избран президентом в 2020 году с наибольшим количеством голосов в истории США, популярность Байдена резко упала во время хаотического вывода войск из Афганистана в августе прошлого года и остается низкой, что ставит под сомнение надежды демократов победить республиканцев на ноябрьских выборах в Конгресс.