Мадрид, , 09:15 — REGNUM Президенты США и Турции Джо Байден и Тайип Эрдоган вечером 29 июня проведут переговоры на полях саммита НАТО в Мадриде. Это следует из распространённого Белым домом графика Байдена.

Реджеп Эрдоган и Джо Байден Tccb.gov.tr

В ходе встречи, которая должна начаться в 17:45 по местному времени (18:45 мск), американский лидер рассчитывает обсудить с турецким коллегой «коллективную оборону и безопасность альянса, а также целый ряд вопросов, имеющих важное значение для двусторонних отношений».

По обнародованной ранее информации, возможность двусторонней встречи в Мадриде была согласована главами государств во время телефонных переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден поздравил Турцию, Швецию и Финляндию с подписанием трёхстороннего меморандума по НАТО.

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