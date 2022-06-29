Москва, , 12:20 — REGNUM Украина стремительно деградирует и движется к тому, чтобы превратиться в наркопритон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил публицист Игорь Друзь.

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«Война войной, а деградация — по расписанию, и даже с опережением графика», — заявил публицист.

По мнению Друзя, в условиях конфликта легализация наркотических средств на Украине оказалась возможной: 10 июня Кабмин Украины подал в парламент законопроект о легализации «медицинского каннабиса». 14 июня его одобрил профильный комитет в парламенте.

Это вызвало возмущение у некоторых депутатов. Так, Максим Бужанский заявил, что «этот закон превратит Украину в наркопритон», сообщил собеседник агентства.

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно выступает за легализацию наркотиков, что делает реализацию опасений Бужанского вопросом близкого будущего, заключил публицист.