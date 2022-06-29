Тбилиси, 29 июня 2022, 09:15 — REGNUM Из рядов правящей партии «Грузинская мечта» 28 июня вышли сразу три депутата парламента, объявил руководитель фракции Мамука Мдинарадзе на брифинге.
Политик сообщил, что такое решение приняли Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе. Они также уходят с постов председателей парламентских комитетов.
«Причиной для этого стал один спорный вопрос на заседании [парламентского] большинства, по которому и раньше были дискуссии. По их мнению, дозирование информации по политическим темам в нашей стране, которое происходит в нашей команде, недостаточно, чтобы общество было в курсе дела и делало правильные выводы», — заявил Мдинарадзе.
Он добавил, что ушедшие из партии депутаты выступают за обнародование большего объёма информации о происходящем «за кулисами». Они сохранят места в парламенте, но будут уже независимыми депутатами.
Стоит отметить, что после ухода Субари, Кавелашвили и Хундадзе у «Мечты» останется 81 депутат. Для сохранения большинства в парламенте нужно 76.