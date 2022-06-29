Тбилиси, 29 июня, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Из рядов правящей партии «Грузинская мечта» 28 июня вышли сразу три депутата парламента, объявил руководитель фракции Мамука Мдинарадзе на брифинге.

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Политик сообщил, что такое решение приняли Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе. Они также уходят с постов председателей парламентских комитетов.

«Причиной для этого стал один спорный вопрос на заседании [парламентского] большинства, по которому и раньше были дискуссии. По их мнению, дозирование информации по политическим темам в нашей стране, которое происходит в нашей команде, недостаточно, чтобы общество было в курсе дела и делало правильные выводы», — заявил Мдинарадзе.

Он добавил, что ушедшие из партии депутаты выступают за обнародование большего объёма информации о происходящем «за кулисами». Они сохранят места в парламенте, но будут уже независимыми депутатами.

Стоит отметить, что после ухода Субари, Кавелашвили и Хундадзе у «Мечты» останется 81 депутат. Для сохранения большинства в парламенте нужно 76.