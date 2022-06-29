Токио, 29 июня, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Банк Японии сохранит ультрамягкую политику, поскольку экономика страны не сильно пострадала от роста инфляции, наблюдающегося по всему миру, сказал управляющий банка Харухико Курода, как сообщает 29 июня Reuters.

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В мае 2022 года базовая потребительская инфляция в Японии достигла 2,1% — уже второй месяц подряд, однако этот рост был почти полностью обусловлен повышением цен на энергоносители, говорится в опубликованной в среду 29 июня видеозаписи выступления Куроды.

По прогнозам, базовая потребительская инфляция в стране может оставаться на уровне 2% в течение года, а в следующем финансовом году, начинающемся в апреле 2023 года, она, скорее всего, замедлится до 1%, сказал глава японского центробанка.

«В отличие от других экономик, японская экономика не очень пострадала от глобальной инфляционной тенденции, поэтому денежно-кредитная политика продолжит оставаться мягкой», — объяснил он.

После 15-летней дефляции в Японии, продолжавшейся до 2013 года, компании страны стали «очень осторожны» в вопросе повышения цен и зарплат, сказал Курода на семинаре, прошедшем в швейцарском Базеле в воскресенье 26 июня.

«Экономика восстановилась, и компании зафиксировали высокие прибыли. Рынок труда стал довольно жестким. Но зарплаты выросли мало, и цены выросли мало», — сказал он.

Взлет мировых цен на сырьевые товары и слабая иена, которая увеличивает стоимость ввозного сырья, привели к тому, что базовая потребительская инфляция в Японии превысила целевой показатель Банка Японии в 2%.

Однако Курода неоднократно подчеркивал необходимость сохранения ультранизких процентных ставок до тех пор, пока инфляцию не будет стимулировать высокий спрос. Эта позиция делает Банк Японии исключением среди мировых центробанков, которые повышают ставки в борьбе с растущей инфляцией.