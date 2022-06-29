Ртищево, Саратовская область, 29 июня 2022, 09:24 — REGNUM На станции в городе Ртищево Саратовской области выявили капельную течь серной кислоты из цистерны железнодорожного состава. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Информация об инциденте поступила в экстренные службы 28 июня в 09:30 (мск). В результате происшествия пострадавших нет. Цистерну отогнали на запасной путь. Задержки поездов не произошло.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года утечку серной кислоты обнаружили на станции Борзя Забайкальского края.
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