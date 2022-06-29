Оренбург, , 09:10 — REGNUM В Оренбургской области в 2021 году произошло снижение размера среднемесячной зарплаты в сфере АПК. Губернатор Денис Паслер поручил главам муниципальных образований взять под контроль ситуацию с зарплатой в сельхозпредприятиях, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2020 году средняя зарплата сельхозработника составляла 20,5 тысячи рублей, в том числе в сельхозорганизациях — 25, 388 тысячи рублей. В 2021 году отмечен спад производства сельскохозяйственной продукции. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Среднемесячная зарплата составила 20 394 рубля (99,3%), при этом в сельхозорганизациях она выросла до 28 494 рублей.

Меньше денег стали получать работники крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, которые трудятся в сфере растениеводства. Здесь сокращение производства в 2021 году составило более 27%.

Губернатор обратил внимание на то, что отдельных компаниях, несмотря на засуху смогли повысить зарплату. В одинаковых условиях сельхозорганизации демонстрируют разную динамику в оплате труда работников. Паслер потребовал от глав муниципалитетов активизировать межведомственное взаимодействие по вопросу зарплаты в сельском хозяйстве.

В 2022 году рост заработной платы по полному кругу предприятий и КФХ прогнозируется не менее 10% к уровню прошлого года. По предварительным данным, средняя зарплата в АПК составит не менее 22,4 тысячи рублей.