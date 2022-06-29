Ульяновск, , 09:09 — REGNUM В Ульяновской области продолжает расти количество пострадавших от укусов клещей. Обновлённые данные публикует управление Роспотребнадзора.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По оперативной информации ведомства, на 27 июня в больницы с присасыванием клещей обратились 826 человек, что на 162 меньше (-19,6%) уровня аналогичного периода. Среди детей зарегистрировано 220 случаев, что составляет 26,6% от общего числа пострадавших.

Как и ранее, большинство происшествий зарегистрировано в Ульяновске — 522 случая. Далее идут Барышский (46 случаев), Старомайнский (33 случая) и Мелекесский (30 случаев) районы.

Количество заболевших иксодовым клещевым боррелиозом в текущем эпидсезоне не изменилось: зарегистрировано три таких случая. Заболевших клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) не зарегистрировано. Всего с начала года проведено 840 исследований клещей, снятых с людей: в 17 паразитах выявлен ДНК боррелий, в одном — КВЭ.

Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита: в 2022 году привиты 3940 человек, включая 3012 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году за аналогичный период пострадали от укусов клещей 988 жителей.