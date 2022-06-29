Самара, , 09:14 — REGNUM Завершить работы в жилом комплексе «Космолет» в Самаре, который ранее имел статус проблемного, намерены в четвертом квартале 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Долгострой Главстройкомплекса

Сообщается, что 28 июня первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов посетил жилой комплекс «Космолет», расположенный на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре.

Отмечается, что в 2022 году правительство региона планирует исключить из единого госреестра проблемных домов 25 объектов, при этом важной задачей является недопущение включение в госреестр новых зданий. В связи с этим наиболее масштабные и сложные в реализации проекты находятся на особом контроле властей.

Так, ЖК «Космолет» является одним из таких проектов, который ранее имел статус проблемного объекта, новый застройщик обязался завершить работы.

Отмечается, что хотя темпы строительства были увеличены, для введения комплекса в эксплуатацию необходимы значительные усилия. Данный жилой комплекс состоит из трех секций по 32 этажа каждая, общая площадь жилых помещений после ввода зданий в эксплуатацию составит около 70 тысяч кв. метров. Планируемый застройщиком срок завершения работ — четвертый квартал 2023 года, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что уже возведены 10 этажей первой, 8 — второй и 7 — третьей секции.

«Сейчас мы вышли на темпы строительства по два с половиной этажа в месяц», — приводит пресс-служба слова представителя застройщика.

Кудряшов отметил, что необходимо выполнить очень большой объем работ.

«Необходимо форсировать строительство, наращивать темпы в разы, привлекать дополнительные трудовые ресурсы», — подчеркнул он.

Отмечается, что помощь в реализации проекта планирует оказать привлеченный инвестор. Помимо этого, застройщик намерен использовать значительные кредитные средства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году из единого государственного реестра проблемных объектов были исключены 14 домов в Самарской области.