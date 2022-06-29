Вашингтон, 29 июня 2022, 09:09 — REGNUM Продовольственный кризис в ряде стран можно преодолеть только путем снятия ограничений на поставки зерна и удобрений на мировой рынок, заявил 29 июня посол РФ в США Анатолий Антонов.
Дипломат отметил, что вернуться к первоначальному положению на сегодняшний день мешают санкции.
Как сообщало ИА REGNUM, западные страны в рамках информационной войны против России выдвинул одно из обвинений, используя тему продовольственного кризиса. Москва не раз опровергала правомочность такой постановки вопроса как «миру грозит голод из-за российской спецоперации на Украине».
Читайте ранее в этом сюжете: Путин заявил, что РФ выполняет обязательства по сельхозтоварам и энергетике