Ла-Пас, 29 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, получившая на родине 10 лет тюрьмы по обвинению в государственном перевороте, объявила, что не будет покидать страну. Об этом сообщили родственники политика в ее микроблоге.

Жанин Аньес

Ранее предложение о политическом убежище в Бразилии для нее сделал бразильский президент Жаир Болсонару. Аньес выразила благодарность за поддержку главе соседнего государства, с которым она лично не знакома.

Вместе с тем экс-президент отметила, что не хочет уезжать из Боливии, поскольку не признает своей вины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Палаты депутатов боливийского парламента Фредди Мамани обвинил Жаира Болсонару в причастности к государственному перевороту в Боливии в 2019 году.