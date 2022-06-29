Грозный, , 09:06 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин отметил вклад главы Чечни Рамзана Кадырова в организацию и проведение общественно значимых мероприятий. Он удостоил чеченского руководителя почетной грамоты. Кадыров поблагодарил главу государства за высокую оценку своего труда и оказанное ему высокое доверие.

Рамзан Кадыров Cechnya.gov.ru

«Приятным событием для меня стало вручение почетной грамоты президента РФ Владимира Путина за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий. Без всякого сомнения, эта награда самая лучшая оценка моего скромного труда на благо Чеченской Республики. Я искренне благодарю Владимира Владимировича за высокое доверие!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Грамота была вручена 28 июня побывавшим в Чечне с рабочей поездкой полномочным представителем президента РФ в СКФО Юрием Чайкой.

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