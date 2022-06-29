Грозный, 29 июня 2022, 09:06 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин отметил вклад главы Чечни Рамзана Кадырова в организацию и проведение общественно значимых мероприятий. Он удостоил чеченского руководителя почетной грамоты. Кадыров поблагодарил главу государства за высокую оценку своего труда и оказанное ему высокое доверие.
Грамота была вручена 28 июня побывавшим в Чечне с рабочей поездкой полномочным представителем президента РФ в СКФО Юрием Чайкой.
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