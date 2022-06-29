Луганск, 29 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Свыше 10 иностранных наёмников, которые пытались сбежать из окружённого войсками Луганской Народной Республики (ЛНР) и подразделениями Вооружённых сил (ВС) РФ Лисичанска, задержали бойцы ЛНР. Об этом 29 июня рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

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«Поймали, по-моему, 12 человек под Лисичанском разных национальностей, разных стран. В ближайшее время я точно скажу их количество и из каких стран эти наемники», — приводит его слова ТАСС.

Также Киселев уточнил, что указанные лица принимали участия в боевых действиях на стороне киевского режима в Рубежном и в Северодонецке, когда их «наконец-то поймали» под Лисичанском.

При этом помощник министра внутренних дел ЛНР уточнил, что на воюющих на территории Донбасса на стороне Киева наёмников не будет распространяться статус военнопленных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что после освобождения Славянска от киевских боевиков остальные вооруженные украинские формирования в Донбассе попадут в котёл, из которого им уже не удастся выбраться.