Донецк, 29 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В результате обстрелов Донецка со стороны украинских воск обесточено 65 трансформаторных подстанций, сообщил 29 июня мэр города Алексей Кулемзин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Он рассказал в личном телеграм-канале, что в результате ночного обстрела в городе обесточено 65 подстанций. Без электроэнергии остались 5,5 тыс. абонентов Кировского района и 750 абонентов Куйбышевского.

Также обесточена шахта «17-17 Бис», под землёй находятся два горняка. Идут спасательные работы.