Абакан, 29 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Жителей Хакасии предупредили об ухудшении погодных условий.

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию от синоптиков, 30 июня и 1 июля в Хакасии ожидаются сильные дожди и ливни.

Также прогнозируются грозы, местами возможен крупный град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 25 м/с и выше.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, о непогоде предупредили жителей Новосибирска.

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