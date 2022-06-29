Ливни, грозы и град ожидаются в Хакасии
Абакан, 29 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Жителей Хакасии предупредили об ухудшении погодных условий.
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Ливень
Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию от синоптиков, 30 июня и 1 июля в Хакасии ожидаются сильные дожди и ливни.
Также прогнозируются грозы, местами возможен крупный град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 25 м/с и выше.
Жителей региона просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.
Как сообщало ИА REGNUM, о непогоде предупредили жителей Новосибирска.
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