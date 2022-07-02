Владивосток, 2 июля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Во Владивостоке открыли по нацпроекту «Культура» виртуальный концертный зал в детской школе искусств №1 имени Сергея Прокофьева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прикоснуться к музыке

Читайте также: В Самарской области рассказали о реализации нацпроекта «Культура»

В 2021 году школа стала победителем конкурсного отбора на получение финансирования по проекту «Цифровая культура», который входит в состав нацпроекта «Культура». Это уже второй такой проект в Приморье.

«В июне 2021 года создали виртуальный концертный зал в Лесозаводске на базе центральной городской библиотеки. Это очень значимое событие в культурной жизни края. И особенно приятно, что виртуальный концертный зал теперь появился в стенах школы искусств, где академическая, классическая музыка звучит всегда», — сказала на открытии замминистра культуры и архивного дела ПриморьяОльга Максимчук.

Основанная в 1924 году детская школа искусств №1 является одним из старейших учебных заведений России. Школа положила начало музыкальному образованию во Владивостоке и многие годы была единственным центром музыкальной культуры края. Реализация инновационного проекта позволяет учреждению идти в ногу со временем.

По мнению директора детской школы искусств Сергея Арбуза, виртуальный концертный зал выведет продвижение академического музыкального искусства на новый коммуникативный уровень и будет способствовать созданию равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей и гостей столицы Приморья.

«Мы сможем увидеть и услышать лучшие оперные постановки и концерты с участием российских и зарубежных звезд онлайн в прямом эфире и в записи, тем самым формируя единое культурно-музыкальное пространство, помогая существенно расширить аудиторию. Обеспечение доступности культурных мероприятий — одна из приоритетных задач нацпроекта «Культура», — прокомментировал директор школы.

Как сообщало ИА REGNUM, десять сельских домов культуры капитально ремонтируют в Самарской области.