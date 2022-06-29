Южно-Сахалинск, , 08:58 — REGNUM На Сахалине 27 июня силовиками был задержан начальник ОМВД РФ по Корсаковскому району Илья Густас, а 28 июня суд принял решение об избрании меры пресечения — полицейский проведёт под стражей два месяца, сообщило ИА Сах. ком.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

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Известно, что в кабинете начальника районного ОМВД прошли обыски. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Источники ИА Сах. ком, сообщили что Илья Густас распорядился незаконно отправить жителя Корсаково в ИВС на трое суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Копейске Челябинской области бывшего полицейского осудили за получение взятки от «черных риелторов».