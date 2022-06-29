Казань, , 09:23 — REGNUM По факту организации незаконной игорной деятельности в Татарии возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Казино (сс) stokpic

В подвальном помещении жилого дома по улице Восстания в Казани было организовано проведение азартных игр. Помещение оборудовали компьютерами. В игровом салоне изъяли 12 мониторов, 12 системных блоков и денежные средства.

Незаконная игорная деятельность ликвидирована.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в подвальном помещении спа-салона в городе Набережные Челны было организовано проведение азартных игр и приобретено необходимое оборудование.

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