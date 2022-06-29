Вашингтон, 29 июня, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Программу по обучению юристов и расследователей, которые проанализируют «преступления против прав человека в Белоруссии» и якобы докажут участие республики «в международных преступлениях на Украине», намерен профинансировать американский Государственный департамент. Об этом 29 июня говорится в обнародованном властями США документе.

Госдеп США

«Государственный департамент рассмотрит возможность финансирования программ, которые включают в себя компоненты, направленные на развитие расследовательских навыков; сбор и сохранение доказательств… и осуществление другой деятельности, которая напрямую поддерживает расследование и судебное преследование в отношении лиц, совершивших преступления, связанные с нарушениями прав человека в Белоруссии и зверствами на Украине», — приводит его текст телеканал RT.

Отмечается, что в том числе специалисты управления Госдепа США по вопросам глобального уголовного правосудия собираются доказывать причастность белорусских властей к «международным преступлениям» на Украине.

«Предоставлять инструктаж по сбору, сохранению и анализу доказательств участия Белоруссии в международных преступлениях на Украине», — уточняется в документе.

Также поясняется, что эта программа американского Госдепа поспособствует продвижению процесса, в результате которого якобы могут состояться «уголовные разбирательства», а также он сигнализирует о «неприемлемости прошлых и нынешних нарушений прав человека в Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала президента Украины Владимира Зеленского не переходить на русский язык при обращении к белорусам.