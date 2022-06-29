Улан-Удэ, , 08:55 — REGNUM Следователи в Бурятии организовали проверку по факту гибели 17-летнего подростка на воде. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл на реке Уда в Улан-Удэ.

Селенга в Улан-Удэ ГУ МЧС по Бурятии

По предварительным данным, днём 28 июня погибший вместе с друзьями отдыхал на одном из островков. Внезапно купавшаяся поблизости девушка начала тонуть и звать на помощь. Четверо молодых людей бросились в воду.

«Доплыв до девушки, они стали выталкивать ее к берегу. В этот момент, потерпевший, попав в глубокое место реки, ушел под воду. Девушка и ее друзья благополучно выбрались на сушу и позвонили в службу спасения», — отметили в ведомстве.

Тело подростка было найдено в тот же вечер на месте гибели. В рамках доследственной проверки сотрудники СК намерены восстановить полную картину происшествия.

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