Оренбург, , 08:54 — REGNUM В Оренбурге 272 лучшим выпускникам школ вручили золотые медали, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Церемония вручения медалей выпускникам школ пресс-служба мэрии Оренбурга

Среди медалистов молодые люди, которые проявили особые успехи в учёбе и ребята, получившие высший балл по ЕГЭ. Больше всего медалистов в лицее № 4 — 23 выпускника с золотой медалью. Затем следует лицей № 5 и гимназия № 2, где по 20 медалистов.

Больше всего стобалльников по результатам ЕГЭ удалось подготовить гимназии №5, гимназии № 2, лицею № 4 и лицею № 5.

Напомним, 29 июня в СКК «Оренбуржье» для лучших выпускников области пройдёт бал.

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