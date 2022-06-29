Ульяновск, , 08:54 — REGNUM В Ульяновской области выпускников, которые окончили школу с отличием, поощрят дополнительно. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатор по итогам работы штаба по комплексному развитию региона.

Выпускной Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава области Алексей Русских поручил министерству просвещения поощрить выпускников-отличников. О каких именно мерах может идти речь, не уточняется. По предварительным данным, на аттестат с отличием претендуют почти 1300 выпускников девятых и одиннадцатых классов.

Выпускные балы пройдут в Ульяновской области 1 июля в 265 школах. В регионе решают вопросы обеспечения мер безопасности при проведении торжественных мероприятий. Также в этот день запретят продажу алкоголя.

Отметим, что в 2022 году в Ульяновской области школу закончили свыше 4,8 тыс. одиннадцатиклассников и 10,9 тыс. девятиклассников.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Ульяновской области стартует приёмная кампания к новому учебному году образовательных организаций. В 2022 году шесть школ вошли в федеральную программу по капитальному ремонту. Всего в приёмке примет участие 743 образовательных организации, в том числе 389 школ.